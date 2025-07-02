Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakar, ilçenin ihtiyaçlarına birlikte çözüm üreteceklerini, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çakar, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

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