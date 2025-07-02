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        Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:50
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        Ağın Belediye Başkanı Çakar'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
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        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çakar, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakar, ilçenin ihtiyaçlarına birlikte çözüm üreteceklerini, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

        Çakar, Yılmaz'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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