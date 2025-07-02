Keban Kaymakamı Atalık, arpa hasadına katıldı

Atalık'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de eşlik etti.

İlçeye bağlı Nimri köyünde çiftçilik yapan İsmail ve Gürkan Özağaç kardeşlere ait arazide biçerdöver ile arpa hasadı yapan Atalık, üreticilerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.