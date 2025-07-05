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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:23
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
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        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Yılmaz, 19 Ekim 2011'de şehit düşen Piyade Çavuş Mehmet Ağğedik'in ailesiyle biraraya geldi.

        Aile fertleriyle sohbet eden Yılmaz, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

        Yılmaz'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Samet Soğ ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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