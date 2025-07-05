Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Yılmaz, 19 Ekim 2011'de şehit düşen Piyade Çavuş Mehmet Ağğedik'in ailesiyle biraraya geldi.
Aile fertleriyle sohbet eden Yılmaz, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.
Yılmaz'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Samet Soğ ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.
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