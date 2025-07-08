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        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:52
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        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, işletme yetkilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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