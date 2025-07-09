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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:46
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatife ait leblebi üretim atölyesinde çıkan yangın nedeniyle Kooperatif Başkanı Samiye Genç'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Projesi ofisini ve aşevini, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezini ve tarihi Ekrem İspir Konağını ziyaret etti.

        Kaymakam Yılmaz'a, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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