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        Keban'da yaz spor okulları başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:42
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        Keban'da yaz spor okulları başladı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları açıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Keban Spor Salonunda açılan kurslar kapsamında 7-16 yaş arasındaki tüm öğrencilere birçok branşta eğitim verilecek.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, yaz spor okullarına ilişkin, Türkiye'de derece yapmış birçok spor eğitmenin kendi branşlarında çocuklara eğitim vermeye başladığını söyledi.

        Keskin, ücretsiz olarak verilen kurslara kayıtların devam ettiğini, ilçedeki 7-16 yaş arası herkesi beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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