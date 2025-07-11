Ağın Kaymakamı Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Ziyarette, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar ve hazırlıklar da görüşüldü.

Görüşmede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından eğitim öğretim döneminde yapılan etkinlikler, projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

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