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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

        Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:53
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaymakam Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Görüşmede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından eğitim öğretim döneminde yapılan etkinlikler, projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

        Ziyarette, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar ve hazırlıklar da görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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