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        Ağın'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:35
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        Ağın'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı.

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, beraberinde Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve İlçe Müftüsü Murat Karakaya ile (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit edilen polis Mehmet Şevket Uzun'un Bahıdırlar köyündeki kabrini ziyaret etti.

        Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Programın ardından beraberindekilerle köyde yaşan şehidin annesi Zeliha ve babası Bünyamin Uzun'u evlerinde ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Kaymakamlık tarafından şehit Uzun için köy meydanında düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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