Elazığ'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile 23 ER 001 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Elazığ'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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