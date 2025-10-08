Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da öğrenciler Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan gemileri suya bıraktı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan yaptıkları gemileri suya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:09
        Elazığ'da öğrenciler Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan gemileri suya bıraktı
        Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için kağıttan yaptıkları gemileri suya bıraktı.

        Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında kağıttan gemi yaptı.

        Ellerinde Türk bayrağı taşıyan öğrenciler "Kalbimiz Sumud Filosu ile", "Gazzeli kardeşlerimize selam olsun" sloganı ile yaptıkları gemileri, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ve bölgeye yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na destek için Keban Baraj Gölü'nde yüzdürdü.

        8. sınıf öğrencisi Damla Çınar, Filistinli çocuklara seslenerek, yaşanan saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Çınar, Gazzelilerin yanında olduklarını ifade etti.

        Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer de etkinlikle bireysel ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Etkinliğimize katkı sunan tüm öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

