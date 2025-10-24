Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Mustafa Bilbay İlkokulu ve Ortaokulu'nda "Gazze için seferberlik" kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:59
        Okul idarecileri ve öğretmenlerin koordinasyonu ile okul bahçesinde düzenlenen kermeste hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı.

        Öğrencilerde dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek, toplum yararına insani yardımlaşmayı sınır ötesine taşımak amacıyla düzenlenen kermesin geliri Gazze'ye bağışlanacak.

        Kermese, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, Eğitim Bir-Sen yetkilileri, kurum temsilcileri ve veliler katıldı.

