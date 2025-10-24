Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şampiyonanın hayırlı olmasını diledi.

Son yıllarda ülkede spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Yüzlerce sporcuyu Elazığ’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada bulunduğunuz süre boyunca güzel anılar biriktirir, kazasız belasız maçların ardından sorunsuz şekilde ailelerinize kavuşursunuz." dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de şampiyonayı Elazığ’da düzenlemekten onur duyduklarını ifade etti.

Federasyon olarak ilk kez Elazığ'da Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştirdiklerini aktaran Taşdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin uluslararası organizasyon yapma kabiliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu: