Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Elazığ'da başladı

        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Elazığ'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

        Türkiye Karate Federasyonu tarafından Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele ediyor.

        Açılış töreninde konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şampiyonanın hayırlı olmasını diledi.

        Son yıllarda ülkede spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Yüzlerce sporcuyu Elazığ’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada bulunduğunuz süre boyunca güzel anılar biriktirir, kazasız belasız maçların ardından sorunsuz şekilde ailelerinize kavuşursunuz." dedi.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de şampiyonayı Elazığ’da düzenlemekten onur duyduklarını ifade etti.

        Federasyon olarak ilk kez Elazığ'da Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştirdiklerini aktaran Taşdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Türkiye'nin uluslararası organizasyon yapma kabiliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Elazığ’da ileride bir uluslararası turnuva düzenleme hedefimiz var. Bununla ilgili olarak bakanlıklarımızın da gerekli desteği vereceğini düşünüyorum. Bu salonların yapımında ve işletilmesinde emeği geçenlere şükran duyuyoruz. Çünkü bu tür tesisler sporcularımızın yetişmesi için büyük önem taşıyor."

        Elazığ halk oyunları ekibinin sahne aldığı açılış töreni, sporcuların gösterileriyle sona erdi.

        Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve kurum müdürleri katıldı.

        Şampiyona, 26 Ekim Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!

        Benzer Haberler

        Restoranda başlayan kavga sokağa taştı; olay kamerada
        Restoranda başlayan kavga sokağa taştı; olay kamerada
        Baskil'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Baskil'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Baskil'de "Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi
        Baskil'de "Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi
        Keban'daki okullardan Gazze'ye destek kermesi
        Keban'daki okullardan Gazze'ye destek kermesi
        Ağın'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Ağın'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Elazığ'da geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan enstrümanlar Ankara'daki kons...
        Elazığ'da geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan enstrümanlar Ankara'daki kons...