Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Keban'da kutlamalar Kaymakam Furkan Atalık'ın tebrikleri kabulü ile başladı.
15 Temmuz Meydanı'ndan, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, kortej yürüyüşü yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Atalık'ın yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, bazı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Burak Çeçen yönetiminde öğrenciler "Cumhuriyet" konulu mini konser sundu.
Törene, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mahsun Gökmen, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Program resmi geçit töreni ile sona erdi.
