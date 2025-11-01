Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nail Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

        Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Elazığ'da GKRY ile rövanşa çıkacak
        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Elazığ'da GKRY ile rövanşa çıkacak
        Hentbolda Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçına doğru
        Hentbolda Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçına doğru
        Kovancılar'da park düzenleme çalışması yürütülüyor
        Kovancılar'da park düzenleme çalışması yürütülüyor
        Baskil'de "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
        Baskil'de "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "4. Din Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi
        Elazığ'da "4. Din Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi
        Eniştesine araçla çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
        Eniştesine araçla çarpıp kaçtı; o anlar kamerada