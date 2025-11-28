Baskil'de Etkili Hutbe Sunumu Semineri düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Etkili Hutbe Sunumu Semineri gerçekleştirildi.
Baskil Müftülüğünce, Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen seminerin uygulama bölümü Doğancık Camisi'nde yapıldı.
İlçe Müftüsü Ferhat Elibol ve İlçe Vaizi Mustafa Ergün tarafından din görevlilerine etkili hutbe sunumu konusunda eğitim verildi.
Elibol, seminerin verimli geçtiğini belirterek, "Buna benzer hizmet içi eğitimler oldukça verimli geçmektedir. Katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.
Daha sonra seminere katılanlar din görevlilerine katılım belgesi verdi.
