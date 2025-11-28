Baskil'de Etkili Hutbe Sunumu Semineri düzenlendi

Elibol, seminerin verimli geçtiğini belirterek, "Buna benzer hizmet içi eğitimler oldukça verimli geçmektedir. Katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

İlçe Müftüsü Ferhat Elibol ve İlçe Vaizi Mustafa Ergün tarafından din görevlilerine etkili hutbe sunumu konusunda eğitim verildi.

