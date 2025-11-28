Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 10 bin fidan toprakla buluştu

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşturulan Orzax Hatıra Ormanı'nda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Giriş: 28.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:31
        Elazığ'da 10 bin fidan toprakla buluştu
        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşturulan Orzax Hatıra Ormanı'nda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) ve Orzax işbirliğinde "Orzax Hatıra Ormanı" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle Kulubaba bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına düzenlenen törenle 10 bin fidan dikildi.

        Törende konuşan Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve toplumsal faydayı artırmanın en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

        Bu anlamda çevresel sürdürülebilirlik alanında da projeler geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Alimoğlu, şunları kaydetti:

        "Bizim için sağlıklı yaşam yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil, aynı zamanda insanların yaşadığı çevrenin daha temiz, yeşil ve sürdürülebilir olmasıyla mümkün. Bu nedenle doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getiriyoruz. Hatıra ormanı projemize destek veren OGEM Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğüne, tüm çalışanlarımıza ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Törene, Karakoçan Belediye Başkanı Cafer Oğur, kurum müdürleri ve şirket yöneticileri katıldı.

