Ağın Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları

Ağın Belediyesi, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünce Şahintepe Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Çakar, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve mahallelerimizin altyapı ile üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda Şahintepe Mahallesi ve Mesut Gencer Camisi'nde kilit parke işlemlerimiz yapılmaktadır. Bu uygulamamızla camii çevresi daha temiz ve daha düzgün bir hal alacaktır." ifadelerini kullandı.