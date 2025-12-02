Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları

        Ağın Belediyesi, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağın Belediyesi, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünce Şahintepe Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

        Çakar, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve mahallelerimizin altyapı ile üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda Şahintepe Mahallesi ve Mesut Gencer Camisi'nde kilit parke işlemlerimiz yapılmaktadır. Bu uygulamamızla camii çevresi daha temiz ve daha düzgün bir hal alacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Demir, "Demansın birçok türü, kesin olarak tedavi edilemiyor"
        Prof. Dr. Demir, "Demansın birçok türü, kesin olarak tedavi edilemiyor"
        Elazığspor'da Sarıgül dönemi sona erdi
        Elazığspor'da Sarıgül dönemi sona erdi
        Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
        Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu
        Elazığ'da meydana gelen 215 olayda 259 şahıs yakalandı
        Elazığ'da meydana gelen 215 olayda 259 şahıs yakalandı
        Elazığ'da hayvan üreticilerine kırkım makinası verildi
        Elazığ'da hayvan üreticilerine kırkım makinası verildi
        Elazığ'da 6. kitap fuarı sona erdi
        Elazığ'da 6. kitap fuarı sona erdi