Keban Kaymakamı Atalık'tan ev ziyareti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ev ziyaretinde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamı Atalık ve beraberindekiler, vatandaşları evinde ziyaret etti.
İlçede ikamet eden Hüseyin Polat ve Mehmet Doğan'ı ziyaret eden Atalık, kendileriyle sohbet etti.
