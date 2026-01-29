Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başı müdürler kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da okul müdürleri toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başı müdürler kurulu toplantısı düzenlendi.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre katılımıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gelecek hafta yeniden açılacak okulların sorunsuz şekilde eğitime başlaması için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

        Toplantıda, yeni dönemin başarılı ve hayırlı geçmesi dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu
        Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu
        Elazığ'da 'askıda yemek ve çorba' uygulaması yürek ısıttı
        Elazığ'da 'askıda yemek ve çorba' uygulaması yürek ısıttı
        Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
        Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken: "Depremin ardından 455 bin konutu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken: "Depremin ardından 455 bin konutu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:
        Kuyumcular Odası Başkanı Çakmakçı: "Altın güvenli liman, uzun vade yatırım...
        Kuyumcular Odası Başkanı Çakmakçı: "Altın güvenli liman, uzun vade yatırım...