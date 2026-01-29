Keban'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başı müdürler kurulu toplantısı düzenlendi. Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre katılımıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gelecek hafta yeniden açılacak okulların sorunsuz şekilde eğitime başlaması için alınması gereken önlemler değerlendirildi. Toplantıda, yeni dönemin başarılı ve hayırlı geçmesi dileğinde bulunuldu.

