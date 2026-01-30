6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden etkilenen Elazığ'da arıcı ve besiciler yaralarını devlet desteğiyle sardı

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Elazığ'da arıcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, sağlanan devlet destekleriyle nefes aldı.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'da yaraların sarılması amacıyla çalışmalar yapıldı.



Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde kentteki depremzede üreticilere yönelik çeşitli destek programları hayata geçirildi.



Kentte arıcılıkla uğraşan 1170 üreticiye toplam 371 ton 908 kilogram besleme desteği sağlandı, hayvancılıkla uğraşan üreticilere de 95 milyon 400 bin lira yem desteği verildi, ayrıca çadırları zarar gören üreticilere 150 çadır dağıtıldı.



Sağlanan desteklerle arı kolonilerindeki kayıpların azaltılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.



- Desteklerle arıcılık sekteye uğramadı



Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin Elazığ'ı da olumsuz etkilediğini anımsattı.



Deprem sürecinde devletin yalnızca barınma ve sosyal desteklerle sınırlı kalmadığını belirten Canbay, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla hızlı ve kapsamlı bir destek mekanizmasının oluşturulduğunu söyledi.



Canbay, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda yalnızca Elazığ'da değil, depremden etkilenen 11 ildeki arıcılara destek sağlandı. Elazığ'da 1170 üreticimize yaklaşık 93 bin kovan varlığı için besleme desteği verildi. Toplamda yaklaşık 371 bin kilogram şeker desteğiyle arıcılığın sekteye uğramaması sağlandı. Bu destek bizim sektör tarafından da gerçekten önemsenecek bir katkı."



Depremin ardından bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğünü hatırlatan Canbay, bu nedenle arı zayiatlarının yaşandığını anlattı.



Canbay, şöyle konuştu:



"Bu süreçte 239 yetiştiricimizin zayiat bildirimi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte sahada yapılan tespitlerin ardından 4 bin 311 kovan, ana arısı dahil olmak üzere doldurularak üreticilerimize teslim edildi. Bu desteklerle kadim bir meslek olan arıcılığın devamlılığı sağlandı. Gerçekten kıymetli desteklerdi, Bakanlığın da böyle bir hafızası gelişti ve yüzyılın felaketinde arıcılarımıza böyle kıymetli destekler verildi."



Canbay, sağlanan destekler dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.



- "Destekler tam zamanında bizlere yetişti"



Desteklerden yararlanan arıcı Oğuzhan Akçelik de 15 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, depremden sonra verilen besleme ve koloni desteklerinin üretime yeniden dönmelerini sağladığını söyledi.



Akçelik, "Devletimiz tarafından verilen besleme destekleri kolonilerimize can suyu oldu. Geçimimi arıcılıkla yapıyorum. Destekler tam zamanında bizlere yetişti. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



Arıcı Müslüm Aktaş ise yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla geçimini sağladığını ifade ederek, depremin ardından verilen besleme desteğiyle mağduriyetlerinin büyük ölçüde giderildiğini dile getirdi.



Aktaş, destekler sayesinde üretime devam edebildiklerini belirtti.



- "Destek ata mesleğimizi sürdürmemize katkı sağladı"



Hayvancılıkla uğraşan Hıdır Çal da deprem sürecinde yem desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını anlattı.



En zor dönemlerinde devletin arkalarında olduğunu belirten Çal, "Asrın felaketinde maddi manevi yıprandık. Bu süreç bizi sıkıntıya soktu. Devletimiz yem desteği verdi, yanımızda oldu. Destek, ata mesleğimizi sürdürmemize katkı sağladı." dedi.



Şerif Gören ise hayvancılıkla geçimini sağladığını dile getirerek, "Deprem sonrası verilen desteklerle ayakta kaldık. Devletimiz elimizden tuttu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin." ifadelerini kullandı.

