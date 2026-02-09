Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-8 Şubat'ta kentte meydana gelen 277 asayiş olayında 327 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 39'u tutuklandı, 22 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Uygulamalarda, 57 bin 470 kişi ve 25 bin 658 araç kontrol edildi, 3 bin 321 araca cezai işlem uygulandı, 213 araç trafikten men edildi.



Yapılan aramalarda, 10 tabanca, 7 tüfek, 230 fişek ve kartuş, 3 şarjör, 10 kesici alet, 12 gram esrar, 252,1 gram kubar esrar, 10,33 gram metamfetamin, 1 kilo 646,04 gram bonzai, 6,69 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 507 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1 kilo 496,31 gram kokain, 1,37 gram eroin, 19 gram kannabinoid, 355 gram kannabinoid katkılı tütün, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı 3 otomobil ile bir inşaat spirali ele geçirildi.



Ayrıca, 2 milyon 520 bin makaron, 30 kilogram tütün, 20 litre alkol, 200 kaçak emtia, 492 ilaç ve bir hassas teraziye el konuldu.



Kentte meydana gelen 18 trafik kazasında 22 kişi yaralandı.



Öte yandan, kayıp olarak aranan 2 kişi yürütülen çalışmalarla bulundu.



