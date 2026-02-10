Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:03 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:03
        Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

        AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları gibi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyetlerini 103 kişiden oluşan ekiple sürdürdüklerini söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin sulak alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlatan Polat, jandarma iz takip köpeğinin de aramada yer aldığını dile getirdi.

        Polat, bugün ikiye ayırdıkları ekiplerin Fetih Ahmet Baba ve Aydıncık bölgelerinde çalışma yaptığını belirterek, "Dün yaklaşık 30 kilometreye yakın bir alan taramıştık. Bugün hedefimizde 10 kilometrelik alan var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

