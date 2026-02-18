Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Şehit ve gazi yakınları için "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" hayata geçirildi

        Elazığ'da "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan seramik ve el sanatları kursunda, şehit ve gazi yakınları yaptıkları sanatsal çalışmaları sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:46 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:46
        Şehit ve gazi yakınları için "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" hayata geçirildi
        Elazığ'da "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan seramik ve el sanatları kursunda, şehit ve gazi yakınları yaptıkları sanatsal çalışmaları sergileyecek.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Elazığ Halk Eğitimi Merkezi tarafından desteklenen program kapsamında şehit ve gazi yakınlarına yönelik seramik ve el sanatları kursu açıldı.

        KADEM binasında açılan kursla, şehit ve gazi yakınlarının sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesi hedeflenirken, sanatın iyileştirici gücünü merkeze alan kapsamlı bir psikososyal model hayata geçiriliyor.


        Yıl boyunca sürecek kurslarda yapılan ürünler açılan sergilerle beğeniye sunulacak.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" ile şehit ve gazi yakınlarının seramik sırlama, resim, müzik ve el sanatları gibi kurslardan faydalanabileceğini belirtti.

        Ücretsiz sunulan kurslar için malzeme desteği de sağladıklarını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda psikososyal destek hizmeti de sunuyoruz. Bu minvalde KADEM Elazığ Şubesi ile iş birliği yaparak, Halk Eğitimi Merkezi'nden de usta öğretici desteği alarak seramik ve el sanatları kursu açtık. Bu kurs 3 modül şeklinde olacak ve haziranda bitmesi planlanıyor. Sonrasında bir sergi açılışı olacak. Kursiyerlerle görüştük, kurstan sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade ettiler. Aynı zamanda yapılan çalışmalar fiziksel anlamda da katkı sunuyor, meslek öğreniyorlar, toplumla yeniden güçlü bir bağ kurarak sosyalleşebiliyorlar. Bu açıdan çalışmaları önemsiyoruz."



