        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Minik öğrenciler atık yağlardan yaptıkları mis kokulu sabunları annelerine hediye etti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde minik öğrenciler atık yağlardan yaptıkları mis kokulu sabunları annelerine hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Fevzi Çakmak İlkokulu yönetimi, öğrencilerde geri dönüşüm bilincini artırmak için "Atık Yağlar Çevreyi Kirletmesin Sabuna Dönüşsün Projesi"ni hayata geçirdi.

        Bu kapsamda ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri evlerden toplanan atık yağlardan öğretmenleri gözetiminde renkli ve kokulu sabunlar hazırladı.

        Öğrenciler, yaptıkları esanslı sabunları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öğretmenleri tarafından okula davet edilen annelerine hediye etti.

        - "Sıfır Atık Projesi'nde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

        Proje yürütücüsü öğretmen Mustafa Seyit Gürsoy, AA muhabirine, atıkların dünyayı ve çevreyi kirletmeye devam ettiğini belirterek, bu nedenle "Sıfır Atık Projesi"ni desteklediklerini söyledi.

        Gürsoy, bu proje doğrultusunda üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Uyguladığımız proje ile çocuklarda erken yaşta çevre bilincinin gelişmesini amaçladık. Bir yağ damlası litrelerce suyu kirletebilir. Bunları lavabolara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için okullarımızda topladık ve sabun yaptık. Hem geri dönüşümün hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkati çekmek için çocuklarla birlikte yaptığımız sabunları annelerimize hediye ettik." dedi.

        - "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok anlamlı ve çok özel bir hediye oldu"

        Velilerden Ezgi Dilek, çocukların öğretmenlerinin yol göstericiliğinde çok anlamlı bir proje uygulayarak ilçede geri dönüşüm ve çevre kirliliği konusunda büyük bir farkındalık oluşturduklarını belirtti.

        Çocukların atık yağlardan okulda yaptıkları kokulu sabunları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerine hediye etmelerinin projeye ayrıca değer kattığını ifade eden Dilek, "Özellikle geri dönüşümün ne kadar faydalı olabileceğini gördük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok anlamlı ve çok özel bir hediye oldu." diye konuştu.

        Kumru Melet ise daha yaşanabilir bir dünya için herkesin projeye destek olması gerektiğini dile getirerek, "Çocuklarımız bizim için atık yağlardan güzel sabunlar hazırlamış. Öğretmenlerine ve çocuklarımıza bu duyarlılıklardan ötürü çok teşekkürler ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Öğrencilerden Elif Eylül Dilek de doğanın zarar görmemesi için atıkların geri dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için güzel kokulu sabunlar yapıp annelerine hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



