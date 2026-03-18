Sivrice'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.





Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra okulun konferansı salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.



Programa, Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkan Ebubekir Irmak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.



