Depremzede öğrenciler için konteyner kentte EBA destek noktası

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uzaktan başlayan eğitim öğretim nedeniyle konteyner kentlerde kalan depremzede öğrenciler için EBA destek noktası kurularak hizmet vermeye başladı.

20202021 Eğitim Öğretim yılının uzaktan eğitim ile açılmasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da EBA Destek Noktaları çalışması yapıldı. Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okullar ve ile konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek noktaları oluşturdu. Yapılan bu çalışmayla, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan tüm öğrenciler evlerine en yakın okullarda, okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam etmeleri sağlanacağı aktarıldı.

Depremzede öğrenciler için konteynerden oluşan Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde de EBA Destek Noktası kurularak bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Kentte birçok EBA Destek Noktası oluşturduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Bugün de Aşağı Demirtaş Konteyner Kent’te bir nokta daha açmış bulunuyoruz. Bundan sonra evinde televizyonu, interneti ve telefonu olmayan öğrencilerimiz EBA Destek Noktasına gelerek, burada EBA TV’yi, EBA üzerinden yapılan canlı yayınları ve uzaktan yapılan eğitimleri bu yerimizde çok rahatlıkla derslerini alabilecekler. Burada öğretmenler ve öğrencilerimizin nezaretinde en güzel şekilde derslerini ve uygulamaları görmüş olacaklar. Tüm velilerimize duyurumuzdur, eğer interneti, televizyonu olmayan yani EBA’ya ulaşılabilirliği olmayan tüm öğrencilerimiz en yakın EBA Destek Noktalarında okullarımıza giderek buradan faydalanabilirler" dedi.

Depremzede öğrencilerden Dilek Üstündağ, “Depremde evimiz yıkıldı, konteyner kentte kalıyorum. Burada bana eğitim sağladılar. EBA üzerinden ders alacağız, internetimiz yoktu, burada internet de var. Evimizde olmayan imkanları burada sağlıyorlar. Ayrıca burada ders çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzede öğrencilerden Kerem Yiğit Karakaş da, “Depremde evimiz yıkıldı diye konteyner kentte geldik. Burada EBA Destek Noktası açıldı. Biz şimdi burada ders çalışıyoruz. Burada bilgisayar, internet var. O yüzden burada rahatça dersimizi çalışabiliyoruz” diye konuştu.

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