Fırat Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

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Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü ile İŞKUR Elazığ Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

FÜ bünyesinde oluşturulacak İŞKUR kampüslerde, görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat, görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması amacıyla protokol hazırlandı. Öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olunması öngörülen protokol, FÜ Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı arasında imzalandı.

Protokol kapsamında ilerleyen süreçte uygulamanın başlayacağı aktarıldı.

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