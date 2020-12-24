Elazığ’da pandemi ve yasaklar hindiye talebi azalttı

Elazığ’da Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle, yeni yıl önce hindiye de rağbet azaldı.

Kovancılar ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yaşayan Duran Canpolat, 2 yıl önce kendi imkanları ile hindi çiftliği kurdu. Yıl boyunca beslediği hindileri geçen yıl olduğu gibi bu yılda satışa çıkartan Canpolat, beklediği rağbeti görmedi. Geçtiğimiz yıl satışları iyi olan Canpolat, bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlamalar getirilmesinden dolayı çok fazla satış yapamadı. Nadirde olsa hindilerin şuanda 200 ile 250 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.

2 yıldır hindi yetiştirip satan Duran Canpolat,“ Çiftliğimde 50’den fazla hindimiz var. Hindi beslemek zordur. İlgi ve emek ister. Her sabah hindileri dışarı çıkartıp, gezdiriyoruz ve otlatıyoruz. Geçen yıl hindi satışlarımız biraz iyiydi. Bu yıl salgın nedeniyle çok ilgi görmüyor. Satışlarımız durgun”dedi.

Satışlarının pandemi nedeniyle az olduğuna değinen Canpolat, hindileri 200 ile 250 TL arasında sattığını aktardı.

Babasına yardım eden Ömer Canpolat ise," Pandemi hindi satışlarını oldukça kötü etkiledi. Geçen yıl satışlarımız iyiydi ve ama bu yıl çok iyi değil. Hindi bakımı çok zordur. Çok emek veriyoruz ama ne yazık ki bu yıl pandemi nedeniyle emeğimizin karşılığı alamıyoruz”dedi.

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