Elazığ depreminin yıl dönümünde afetzedeler, evlerine kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminin yıl dönümünde afetzedeler, evlerine kavuşuyor

DHA

Elazığ depreminin yıl dönümünde afetzedeler, evlerine kavuşuyor


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yaralar, sarılmaya devam ediliyor. TOKİ tarafından 7 milyar TL kaynak ayrılan afetzedeler için inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. Bu konutlardan 3 bini hak sahiplerine teslim edilirken, 5 bin konutun da 1 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Vali Erkaya Yırık, kalan 12 bin konutun da 2021'in ortalarında teslim edileceğini belirtti. 
Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Mustafapaşa Mahallesi'nde 2, Sürsürü Mahallesi'nde 1, Gezin köyünde 1 olmak üzere 4 apartman ve Çevrimtaş köyünde 1 kerpiç ev yıkıldı. Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 kişi olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Aramakurtarma çalışmalarında 45 kişi de enkazdan sağ çıkarıldı. Depremi izleyen günlerde de 1000'den fazla artçı oldu. Evleri hasar görenler için ilk etapta 26 bin 500 çadırdan oluşan çadır kent kuruldu. Daha sonra Elazığ merkezde 3, Sivrice ilçesinde de 1 olmak üzere 5 bin vatandaşın yaşayabileceği, 3 bin 500 konteynerin bulunduğu 4 konteyner kent kuruldu.
Hasar tespit çalışmalarında, kent genelinde 21 bin 543 konutun ağır ve yıkık hasarlı, 12 bin 214 konutun ise orta hasarlı olduğu tespit edildi. Merkeze bağlı 18 köyde ihalesi yapılan köy konutlarında teslim aşamasına gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla TOKİ tarafından kent genelinde inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. 3 bin konut, kura yoluyla hak sahiplerine teslim edildi. 1 ay içinde 5 bin konutun daha sahiplerine teslim edilmesi amaçlanırken, kalan 12 bin konutun da yıl ortasına kadar bitirilip, teslim edilmesi hedefleniyor. Deprem nedeniyle vatandaşa ve esnafa 2 milyar liralık yardım yapılırken, konutların maliyeti ile birlikte Elazığ'a 7 milyar liralık kaynak ayrılmış oldu.
'DEVLETİMİZ HIZLI HAREKET GÖSTEREREK VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDU'
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremin meydana geldiği andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, şunları söyledi: 
"Depremin olduğu akşam Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla içişleri, çevre ve şehircilik ile sağlık bakanlarımız ilimize geldi. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek ve onlara psikososyal destek vermek gibi tüm hizmetleri 2 aylık süreç içerisinde burada kalarak gerçekleştirdiler. Deprem geçirmiş bir vilayette 37 canını kaybetmiş, 1000'in üzerinde yaralı meydana gelmiş ve 30 bin konutun ağır, orta ve az hasarlı bir şekilde etkilendiği ve insanların konutlarından olduğu bir ortamda devletimiz hızlı bir hareket göstererek vatandaşlarımızın yanında oldu. İlk süreçte çadır kent başta olmak üzere Kırklar, Doğukent ve Aşağı Demirtaş mahallelerimizde konteynerler vatandaşlarımızın kış ayındaki sıkıntılarını bertaraf etmek için, yerleştirmiş oldu. Burada 3 bin 500 konteyneri devletimiz hazır etti. Süreçte evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın o konutlardan uzaklaşması ve iyi bir mekana kavuşması için devletimiz, başta taşınma yardımı olmak üzere kira, eşya ve diğer sosyal yardımlar olmak üzere yaklaşık 950 milyon TL'yi 3 bakanlık vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırdı. Deprem sonrasında pandeminin de devamıyla işleri bozulan esnafımıza katkı sağlamak maksadıyla 1 milyar liralık bir yardım da ilgili kurumlar vasıtasıyla sübvanse edilmiş oldu. Bununla birlikte 20 bin konut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla TOKİ marifetiyle hızlı bir şekilde planlandı ve inşaatlarına başlandı. Şu ana kadar 3 bin konutu kura çekerek belirledik ve teslimini gerçekleştirdik. 1 ay sonra bu sayı 8 bin olacak. Geri kalan 12 bin konut da inşallah 2021'in ortasından sonra vatandaşlarımıza teslim edilmeye devam edecek." 
ÇOCUKLARI 'BABA ÖLME, BİZİ KURTAR' DEMİŞ
Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nda eşi Ayşe (46) ile oğlu Muhammet Salih'i (9) kaybederken diğer oğlu Zekeriya (13) ile hayata tutunan Hüseyin Civelek (46), deprem anında yaşadıklarını anlatarak, "Salonda oturuyorduk. Çocuklar oyun oynadı sonra meyve yediler. Hanım abdest almak için kalktığında deprem başladı. Antrenin yarısına varmadan duvarlar üzerimize yıkıldı, tavan çöktü. Çocuklar 'Baba ölme, bizi kurtar' diye bağırıyor. Bir şey yapamıyorum. Çünkü beton blokların arasındaydım. Eşim ve çocuğum vefat etti. Yan yanaydık fakat bir şey yapamadık. Uzun bir zaman sonra kurtarmaya geldiler ama onlar öldüler. Biz de yaralı olarak çıkarıldık. Hastanede 3-4 gün tedavi gördük. Devletimiz sağ olsun bize konut tahsis etti. Şu an oğlumla birlikte hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz" dedi.
'20 GÜN ÖNCEKİ DEPREMİ YENİ EVİMİZDE HİSSETMEDİK'
Canan Demirelli de deprem nedeniyle hasar gören evinden taşınmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sanayi Mahallesi'ne taşındık, oturduğumuz ev 60 yıllıktı. Her an korku içindeydik. 8 ay içinde evlerimiz teslim edildi. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan, bütün ilgililerden razı olsun. Evlerimize geldik, çok memnunuz. 20 gün önce deprem oldu ama burada hiç hissetmedik. Evlerimiz gayet güzel. Her şey çok güzel" diye konuştu. 
Canan Demirelli'nin eşi Aziz Demirelli ise "Evimizde sıkıntı yok, korku yok. En ufak bir sarsıntı da olsa hissetmiyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz. Evimize geldik. Önceden dışarı çıktığımızda, çocuklarımız evdeyken korku içindeydik ama şimdi öyle bir durum yok. Allah'tan gelmiş ama artık binalarımız yapıldı ve rahatız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-23 09:44:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk karne şehit babaya Babası şehit olduğunda 7 aylık olan şimdi anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü
YEREL HABERLER İlk karne şehit babaya Babası şehit olduğunda 7 aylık ...
Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu
Elazığ'da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11'i için çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11'i için ...
Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı Depremzedelere yaklaşık 1 milyarı nakdi ve ayni olmak üzere konutlar ve kredi destekleri ile verilen desteğin 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi Vali Erkaya Yırık: "Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL’lik bir nakdi yardım aktarmış oldu" "3 bin civarında konutu kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasını bekliyoruz" "Konutların tamamı 2021 ortasından sonra teslim edilmeye başlanacak"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ...
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığ depreminin 1'inci yılına doğru acılar hale taze Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Hüseyin Civelek: "Evlat acısı, ciğer acısı bir yıl değil bin yıl da olsa geçmez” "Şu anda büyük oğlumla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz bir konut tahsis etti, şu anda oradayız ve hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin 1'inci yılına doğru acılar hale ...
Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi
Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi
Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini feshetti
Elazığ'da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ve Yüsra Bebek, depremin izleriyle yaşıyor Ayşe Yıldız: “Enkazın altında iki gün kaldık, orada daha ölümü yaşadık” “O anlar, sürekli aklımda” “Canlarını, hiçe sayıp gelip bizi çıkardılar” "O günden beri hala iyileşmedik, yine fizik tedavi devam ediyor"
YEREL HABERLER Elazığ'da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ...
Annesi depremde hayatını kaybetti, kendi 16 saat sonra kurtarıldı, annesinden geriye bir tek video kaldı Depremde enkazdan 16 saat sonra çıkartılan Nazmiye Düşmez'in hayatını kaybeden annesinden geriye sadece depremden bir gün önce çekilmiş videosu kalırken, o gün yaşananları İHA muhabirine anlattı Nazmiye Düşmez: "Yeniden bir hayata başladım, Allah devletimizden razı olsun, her zaman yanımızdaydı, halen daha yanımızda" "Çıkartıldığınız an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz" "Annemin depremden bir gece önce çekilmiş videosu var, başka da yok"
YEREL HABERLER Annesi depremde hayatını kaybetti, kendi 16 saat ...
Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi Erkaya Yırık, milletvekilleri geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti Vali Erkaya Yırık: "Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz" "Milletvekili Zülfü Demirbağ: " Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak" Milletvekili Sermin Balık: " Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi ...
Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira kazanç
YEREL HABERLER Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira ...