Keban Baraj Gölü'nün "Balıkçı Annesi" Elazığ'da 20 yıl boyunca eşiyle birlikte tekne balıkçılığı yapan 49 yaşındaki 1 çocuk annesi Aysel Kaya, devlet ve ailesinin desteğiyle Keban Barajı'na alabalık tesisi kurdu

Elazığ’da kocasıyla beraber 20 yıldır tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağlayan 1 çocuk annesi Aysel Kaya, devlet ve ailesinin desteğiyle 3,5 milyon liralık yatırım yaparak Keban Baraj Gölü'nde alabalık yetiştirme tesisi kurdu.

1 çocuk annesi Aysel Kaya (49), yaklaşık 20 yıl boyunca eşi Soner Kaya ile birlikte kıyı ve tekne balıkçılığı yaparak geçimini sağladı. Sadece avlanma sezonunda para kazanabilen Kaya, bildiği meslekten giderek alabalık yetiştirme tesisi kurmaya karar verdi. Kocasının da olur vermesiyle projesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğüne sunan Kaya, yüzde 55 destek aldı. Ailesinin de desteğiyle Keban Baraj Gölü üzerine kafesler kuran Kaya'nın tesisi 4 ay önce üretime geçti. Eşi ve çocuklarıyla birlikte omuz omuza vererek çalışan Kaya, ayrıca 3 kişiye de istihdam sağladı. 3,5 milyon liralık yatırım yapan Kaya, ilk hasadında 200 ton alabalık almayı hedefliyor. Her gün işinin başında bulunan, tekneyle kafeslere giden, balıkları yemleyen ve ağları onaran Kaya, azmi ile herkese örnek oluyor.



“9 kafes kurduk, 200 ton balık elde etmeyi planlıyoruz”

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yaptıklarını belirten Aysel Kaya, “Keban Barajında kıyı ve tekne balıkçılığı yapıyorduk. Bunun böyle ilerlemeyeceğini gördük. Su yüzeyine çıkıyorduk, çalışıyorduk. Gece avına gidiyorduk. Onlarında belirli bir sezonları var. 10’uncu ayda başlıyor 1 Nisan’da bitiyordu. Biz de böyle bir şeye karar verdik. Zaten bu işle uğraştığımız için destek almak istedik ve TKDK’ya başvurduk. Başvurumuz kabul edildi ve desteklerini esirgemediler. Alabalık yetiştiriciliğine karar verdik. Çok memnunuz. İşimizi ilerletmeyi düşünüyoruz. 3.5 milyon masrafımız oldu. Yüzde 55 devlet desteği aldık. Devletimiz sağ olsun destek oldu. Desteklerini esirgemediler. Daha da ilerlemeye ve büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günleri görmek nasip olacak. 9 kafes kurduk. 200 ton balık elde etmeyi planlıyoruz. 10’uncu ayın 20’sinde yavru alıyoruz ve kafeslere koyuyoruz. Yaklaşık 5 ay bakılıyor. Ondan sonra hasada başlıyoruz. Satışa başlanıyor ve en sonra Haziran ayında bitmiş oluyor” dedi.



“Yapmak istersen her işi başarırsın”

Hiçbir şeyin zor olmadığını vurgulayan Kaya, “Ben çalışma olarak kadın ve erkek diye bir şey bilmedim. Çocukluğumdan da öyle yetiştim. Her işe kardeşlerimle gittik. Sen kadınsın bunu yapamazsın diye bir cümle duymadığımız için tüm gücümüzle çalıştık. Çalışamaya da devam ediyoruz. İsteyen her kadın böyle bir iş yapabilir. Ben yapamam, korkarım diye bir şey yok. Ben gece teknelerde av yapmışsam kıyıları görmeyerek balık avına çıkmış isem herkes yapabilir. Bence yapmak istersen her işi başarırsın. En büyük destekçilerim ailem oldu. Her zaman yanımda oldular ve halende olmaya devam ediyorlar. Biz balıkları yem firmalarından alıyoruz. Yem veriyorlar. Bakıp büyütüp geri tekrar fabrikaya satıyoruz” diye konuştu.



“Eşim şuanda benim patronum oluyor”

İşi büyütmek istediklerini ve böyle bir girişimde bulunduklarını aktaran eşi Soner Kaya, “Ondan sonra TKDK destekli alabalık çiftliğine başvurduk. Desteği de aldık ve iyi oldu. Bu işimizi yürütüp büyütmeye de çalışacağız. Eşim şuanda benim patronum oluyor. Eşimle her zaman gurur duyuyorum. Yoksa bu işe zaten giremezdik. Yıllarca eşimle birlikte biz göl balıkçılığı yaptık. Beraber omuz omuza vererek çalıştık. Ekmeğimizi kazanmaya çalıştık. Bu sadece benle olmaz” şeklinde konuştu.

3,5 milyon liralık devlet destekli bir yatırım yaptıklarını anımsatan Kaya, şuanda sadece enerji sıkıntısı yaşadıklarını yanı başlarındaki elektrik şebekesinden, kendilerine abonelik verilmesini beklediklerini aktardı.



“Annemle gurur duyuyorum”

Annesini örnek aldığını dile getiren Mahir Kaya (13) “ Annem buraya büyük bir yatırım yaptı. Ona elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Annemle gurur duyuyorum. Onun arkasından gitmeyi düşünüyorum. Burada sabahları geliyor balıkları yemliyoruz. Hastalık veya bir sıkıntı var mı diye kontrol ediyoruz. Ondan sonra geri gidiyoruz” ifadelerine yer verdi.

