Elazığ´da trafik kazası: 3 yaralı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, seyir halindeki aracın, park halindeki başka araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Elazığ Valiliği önünde meydana geldi. Mehmet Hanifi Demirbaş yönetimindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, park halindeki 55 DR 143 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil kaldırıma çıkarak ters yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-18 20:40:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.