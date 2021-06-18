Elazığ´da trafik kazası: 3 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, seyir halindeki aracın, park halindeki başka araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Elazığ Valiliği önünde meydana geldi. Mehmet Hanifi Demirbaş yönetimindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, park halindeki 55 DR 143 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil kaldırıma çıkarak ters yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-18 20:40:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.