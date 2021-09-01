Elazığ'da kaza: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Maden ilçesi Hazar yol ayrımında meydana geldi. Muhammed Ali Yıldız yönetimindeki 50 ABS 107 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan ana yola çıkan Murat İpek yönetimindeki 23 BN 447 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-01 16:40:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.