Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta Elazığ derbisi

Bölgesel Amatör Ligde 20212022 sezonu fikstürü çekildi. 1. Bölge 3. Grupta yer alan Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi ile Elazığ Yolspor ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kovancılarspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak.

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. 260 takımın 9 bölgede, 27 grupta yer alacağı Bölgesel Amatör Ligde müsabakalar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 3’er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge birinciliği PlayOff müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak.

Gerçekleşen kura çekimine göre Elazığ’ın Bölgesel Amatör Ligdeki 3 takımı, 1. Bölge 3. Grupta yer aldı. Çekilen fikstüre göre Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi ile Yolspor karşı karşıya gelecek. Kovancılarspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. 20212022 sezonu Bölgesel Amatör Ligde grup müsabakaları 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 917 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.