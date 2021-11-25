Prof. Dr. Atılgan: “Son zamanlarda tüp bebek tedavilerindeki başarı oranlarında gözle görülür artışlar tespit ettik”

Son zamanlarda tüp bebek tedavilerindeki başarı oranlarında gözle görülür artışlar tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Remzi Atılgan, “Fırat Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarında son sistem teknoloji kullanılıyor. Modern bir laboratuvarla bölge halkına hizmet veriyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Atılgan tüp bebek tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çiftlerin bir yıl içerisinde çocuk sahibi olamamalarının İnfertilite olarak tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Atılgan, “İnfertilite tedavisinde birinci basamak tedavilerine yanıt alınamaması durumlarında tüp bebek tedavisi uygulanıyor. Son zamanlarda tüp bebek tedavilerindeki başarı oranlarında gözle görülür artışlar tespit ettik. Tüp bebek tedavisi sırasında kadına bazı yumurta geliştirici ilaçlar veriliyor. Bu ilaçlardan sonra belirli sayı ve boyuta ulaştığında yumurtaları çatlatmak için iğne veriliyor. Çatlatma iğnesinden otuz altı saat sonra anestezi altında yumurta toplanıyor ve bu arada kadının eşinden alınıp hazırlanan spermler ile yumurtalar laboratuvar ortamında döllenmeye bırakılıyor. Embriyo geliştikten sonra belirli günlerde kadının rahmine yerleştirilerek yaklaşık 1214 gün sonra hastadan BETA HCG testi isteniyor. Tüp bebeğin başarı oranı yüzde 3040 arasında değişiyor. Ancak bu oranın kadının ve erkeğin yaşı, çevresel faktörler, sigara içme, obezite gibi birçok faktörden etkileniyor. Ancak tüp bebek laboratuvarlarındaki yenilikler ve ekipmanlardaki gelişmeler, gebelik oranlarının artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca kullanılan yeni jenerasyon hormon ilaçları da gebelik oranlarını arttırıyor” diye konuştu.

Çocuk sahibi olmak isteyen infertil çiftlerin daha fazla vakit kaybetmeden, infertilite tedavilerinde uzman bir ekip tarafından destek almalarının önemine değinen Atılgan, ”Fırat Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarında son sistem teknoloji kullanılıyor. Modern bir laboratuvarla bölge halkına hizmet veriyor. Çocuk sahibi olamayan çiftlere bu modern laboratuvarlarda gerekli tüm tetkik ve tedaviler uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı, iki defa aşılama tedavisine yanıt alınamayan kırk yaş altı hastaların tüp bebek tedavi masraflarının büyük çoğunluğunu karşılıyor. Çocuk sahibi olamayan hastaların ünitelerine başvurmaları halinde maddi yükleri önemli oranda azalıyor” şeklinde konuştu.

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