Keban'da köy evinde çıkan yangın söndürüldü

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu ulaşıma açarak, ekiplerin köye ulaşılması sağlandı.

İlçeye bağlı Göldere köyünde Y.D'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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