Keban'da köy evinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde köy evinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde köy evinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı Göldere köyünde Y.D'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Aksa Fırat Elektrik ekipleri sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu ulaşıma açarak, ekiplerin köye ulaşılması sağlandı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
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