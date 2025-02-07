Elazığ'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
ELAZIĞAA)- Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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