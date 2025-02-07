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        Elazığ'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:49
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        Elazığ'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        ELAZIĞAA)- Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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