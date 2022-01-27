Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü.

Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü. O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması olası bir facianın da önüne geçti.

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