Uzm. Dr. Harman: "Kalp hastaları oruç tutmadan önce hekimlerine danışmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Dr. Harman: "Kalp hastaları oruç tutmadan önce hekimlerine danışmalı"

İHA

Uzm. Dr. Harman: "Kalp hastaları oruç tutmadan önce hekimlerine danışmalı"

Elazığ Mendiline Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Murat Harman, kalp hastalıklarının çarpıntı gibi basit bir şikayetten ileri evre kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkları içeren geniş bir hastalık grubu olduğunu belirterek, kalp hastalarının oruç tutup tutmama konusunda karar vermeden önce hekimleri ile görüşüp birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.
Elazığ Mediline Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Harman, oruç tutmak isteyen kalp hastalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalp hastalarının oruç tutabilir veya oruç tutamaz gibi bir genelleme yapmanın çok doğru olmadığını aktaran Uzm. Dr. Murat Harman, "Kalp hastalıkları çarpıntı gibi basit bir şikayetten ileri evre kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkları içeren geniş bir hastalık grubudur. Dolayısıyla kalp hastaları oruç tutup tutmama konusunda karar vermeden önce hekimleri ile görüşüp birlikte karar vermelidirler. Ramazan ayında oruçlarımızı tutuyoruz. Peki oruç tutmanın sağlıklı kişilerde kalp üzerine etkileri nelerdir ve kalp hastalıklarını tetikler mi? Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar orucun yararlı etkilerine işaret etmektedir. Sağlıklı bireylerde oruç tutmanın kalp hastalıklarını direk olarak arttırdığına dair kanıt bulunmamaktadır. Yani sağlıklı kişilerin oruç tutması kalp ve damar hastalıkları riskini belirgin oranda arttırmamaktadır. Bununla birlikte Ramazan ayında oruç tutan kişilerde, özellikle oruçtan sonra yapılan tetkiklerde HDL kolesterol dediğimiz iyi kolesterollerin oruç öncesi döneme göre arttığını, LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterollerin ise yine oruç öncesi döneme göre düştüğünü görmekteyiz. Yani lipit profili dediğimiz, yağ oranı dediğimiz kolesterol dengesi konusunda oruç tutmak kalp hastalıkları açısından pozitif yönde bir etki bırakmaktadır. Ancak yaşlı, kalp ve kronik hastalığı olan kişilerde, sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak sorun oluşturabilir. Fazla miktarda sıvı kaybı kan basıncında düşme, bayılmalara yol açabilir ve hatta kalbin beslenmesini bozup kalp krizi ve kalp yetersizliğine yol açabilir" dedi.
İleri evre kalp yetersizliği bulunan, yüksek doz idrar söktürücü kullanan hastaların, kontrol altında olmayan yüksek bir tansiyon ya da kontrol altında olamayan bir ritim bozukluğu olan hastalara oruç tutmayı önermediklerini ifade eden Uzm. Dr. Harman, "Son üç ay içerisinde kalp krizi geçirdiyseniz, stent takıldıysa, koroner baypas cerrahisi olduysanız ya da kalp damar hastalığı nedeniyle devam eden göğüs ağrısı, çarpıntı gibi ciddi şikayetleriniz varsa, ileri evre kalp yetersizliğiniz varsa veya yüksek doz idrar söktürücü kullanıyorsanız oruç tutulmasını önermiyoruz. Ya da bölünmüş dozlarda ilaç kullanan hastalarımızın oruç tutmasını önermemekteyiz. Bu hastalar, özellikle oruç tutmadan önce mutlaka kendi hekimleri ile görüşüp o anki kalp ve damar hastalıkları açısından riskini belirleyip, ilaçlarının o şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tek doz ilaç kullanan, tansiyonu dengede olan, şeker hastalığı olmayan, aktif dediğimiz o anki kalp şikayetleri olmayan ve yukarıda saydığımız klinik belirti, bulgu ve hastalıkları olmayan hasta grubumuzun ise uygun şartlarda kurallara uyarak oruç tutmasını uygun bulmaktayız. Tabii bu durumda ilaçlarını özellikle her gün aynı saatte almalarını, 24 saatte bir düzenli olarak almalarını ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini önermekteyiz” diye konuştu.

"Bol sıvı alıp ilaçlarını düzenli kullanarak oruç tutmalarını öneriyoruz"
Kalp hastalarının beslenme şeklinde sıkça yaptıkları bir hatanın olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Harman, "Maalesef hastalar iftarla beraber birden ve çok aşırı yiyecek tüketmekteler. Bu da hastalarımızda özellikle tansiyon yüksekliği, ritim bozuklukları, nabız yükseklikleri, çarpıntı hissi ve bununla beraber aşırı yemek yeme sonrası sindirim sisteminde göllenen kanın yapmış olduğu etkiyle, hayati organlara giden kan miktarının azalması neticesinde kalp krizleri ve kalp yetersizliği oluşabilmektedir. Dolayısıyla kalp hastalarının özellikle Ramazan ayında iftar, iftardan 4 saat sonra ve sahur şeklinde 3 öğün, öğünlerde daha az ama bol sıvı ile beslenmelerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.
Beslenirken proteinden zengin ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Harman, "Lifli ve proteinden zengin yiyecekler açlık hissini azaltıp, daha uzun süre tokluk hissi oluşturmaktadır. Bunun dışında karbonhidrattan zengin şekerli yiyecekler ise maalesef açlık süresini daha da kısaltıp bir an önce yemek yeme ihtiyacı oluşturmaktadır. Özetle ,kalp hastalarının oruç tutabilirim ya da tutamam kararını vermeden önce ; kendi hekimlerine danışarak, ilaç tedavilerini tekrar gözden geçirip , özellikle ara öğün yapıp dengeli beslenip ,daha az ama sık sık tüketip, bol sıvı alarak ve ilaçlarını düzenli kullanarak oruç tutmalarını uygun hasta gruplarında önermekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soy isminin hakkını verdi, sokak sokak gezerek 1 milyonun üzerinde kitap topladı
YEREL HABERLER Soy isminin hakkını verdi, sokak sokak gezerek 1 ...
Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda mahkemeye sevk ...
Futbol küçükler grup maçları Elazığ’da başladı
YEREL HABERLER Futbol küçükler grup maçları Elazığ’da başladı
Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf ...
Elazığ SYSK, Antalya’da 1 puanla başladı
YEREL HABERLER Elazığ SYSK, Antalya’da 1 puanla başladı
Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 şüpheli ...
Elazığ’da karate grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da karate grup müsabakaları başladı
Elazığ’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Elazığ’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler ...
'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama
YEREL HABERLER 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere ...
(Düzeltme) Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Kanserde erken teşhis ...
TKKD’den ‘Faydalı Kitap’ Kampanyası
YEREL HABERLER TKKD’den ‘Faydalı Kitap’ Kampanyası
Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Elazığ’da lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da lise öğrencisi havada, karada ve su altında ...
İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmalarını önermiyoruz"
YEREL HABERLER İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı ...
Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etmişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Elazığ’da silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki ...
Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etti
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki ...
HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı
YEREL HABERLER HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı
Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava"
YEREL HABERLER Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez ...
Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat ...
BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor
YEREL HABERLER BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor
Elazığ’da at yarışlarına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Elazığ’da at yarışlarına sayılı günler kaldı
Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır”
YEREL HABERLER Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden ...
Elazığ’da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.