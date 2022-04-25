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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

59 yaşında günde 20 kilometre koşarak ultra maratona hazırlanıyor

İHA

59 yaşında günde 20 kilometre koşarak ultra maratona hazırlanıyor

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Odabaşı mahalle muhtarı 59 yaşındaki Allattin Karakol, günde 20 kilometre koşarak 100 kilometrelik ultra maratona hazırlanıp Türkiye birinciliği için çalışıyor.
Baskil ilçesi Odabaşı Mahallesi muhtarı 59 yaşındaki Allattin Karakol, lise yıllarında ilçede düzenlenen yarışmada birinci olarak atletizmle tanışmasının ardından il genelindeki atletizm yarışmasına katılıp Akdeniz Oyunları Şampiyonasında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 8 kez Türkiye Maraton Şampiyonu olan Ahmet Aytar'ın dikkatini çekti. Aytar tarafından Elazığ takımına alınan Karakol, uzun yıllar boyunca bölgede ve milli takımda önemli derecelere elde ederek 100'ün üzerinde madalya kazandı. 44 yıldır atletizme olan sevdası hiç bitmeyen muhtar Karakol, sabahın ilk ışıklarında günde 20 kilometre koşarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şimdiler de ise hedefini büyüten Karakol, 100 kilometrelik ultra maratona katılıp Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

"İnşallah Türkiye şampiyonu olacağım"
İlkokuldan bu yana atletizm sporuna başladığını belirten Baskil’in Odabaşı Mahalle Muhtarı Allattin Karakol, “İlçeler arası müsabakalara katıldık sonra vilayetlere gittik sonrasında bizim Akdeniz Oyunları şampiyonumuz rahmetli Ahmet Aytar hocamız bizi keşfederek beni Elazığ takımına aldı. Elazığ takımında uzun yıllar 1415 yıla yakın koşarak müsabakalara katıldım. Türkiye’de iyi dereceler elde ettiğimiz zamanlar oldu mesela Şanlıurfa’da Türkiye birincisi oldum. Daha sonraki yarışmalara giderek çeşitli turnuvalarda defalarca madalyalar aldık. Ben spor hayatım boyunca dördüncü olmak çok zor geldi bana ben bir ve ikinci sırayı kovalarken ara sıra da 3’ncülüğü zorluyordum. Buradaki amacım bizim gençlerimiz küçükken bu spora başlayıp kendilerini geliştirsinler. Bu spora heves bağlasınlar. Ben 59 yaşındayım günde yaklaşık 2025 kilometre koşuyorum. Ramazan ayı dinlemeden yaz kış ve çamur demeden bu sporu sürekli yapıyorum. İnşallah 100 kilometrelik ultra maratona katılmak istiyorum. Bu yarış uzun mesafe olduğu için uzun zamana yaymak lazım. Kısa mesafeler gibi bir aylık süreyle olmuyor. Kendimi hazır hissettiğimiz zaman en yakın ultra maratona katılmak istiyorum ve orada da iyi bir derece yaparak Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Küçük hedefleri hiçbir zaman sevmedim hiçbir zaman da küçük hedeflere kitlenmedim. Benim umutlarım ve hedeflerim çok büyük. İnşallah da Türkiye’de güzel bir dereceyle Türkiye şampiyonu olacağız inşallah” dedi.

"Gençlerden Türkiye ve Balkan birincileri çıkartmak istiyorum"
Günde 1520 kilometre aralıksız koştuğunu da aktaran Karakol, "Sabahları saat 06.00’da kalkıyorum ve koşmaya başlıyorum ondan sonra da gelip duşumu alıyorum. Bazen de akşama doğru koşuyorum. Atletizm sporu diğer branşlar gibi değil kendini iyi hissettiğin zaman antrenmanları yapacaksın ki sana bir faydası olsun. Kendini zorlayarak kaslarını sıkıştırarak atletizm de başarılı olamazsın. Kendini ne zaman iyi hissedersen o zaman yapacaksın. Çok iyi dengeli besleneceksin dengeli beslenmeyen insanlar bu sporu asla yapamazlar ve başarılı da olamazlar. Bayramdan sonra inşallah mahallemizde ki gençlerimizi de çalıştıracağız. Ben kendime bir hedef koydum kendimle beraber en az 15, 20 tane genç vatandaşlarımızı iyi derece elde etmek için hazırlayacağız. Baskil’imizde Türkiye ve Balkan şampiyonları çıkaracağız inşallah bu hedefimizi de gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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