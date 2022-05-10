Elazığ’da özel bireyler doyasıya eğlendi

Elazığ’da Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel bireyler, doyasıya eğlenerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Elazığ’da Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüş, Valilik Meydanından başlayarak Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine kadar sürdü. Yürüyüş esnasında engelli bireyler, 'Herkes bir engelli adayıdır, engelleri aşmak için el ele, bugün sağlıklısın peki yarın' yazılı pankartları taşıdı. Kültür merkezindeki etkinlik ise İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlik, özel bireylerin halaylar çekip eğlenmesiyle son buldu.

Engelliler Haftası münasebetiyle özel bireylerle bir araya geldiklerini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Burada bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şimdi de içeride bir salon etkinliğimiz olacak. Bu haftanın özelliği itibariyle şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında olmalılar. Eğitimin, sporun ve iş hayatının içerisinde olmalılar. Bunun için devletimiz sosyal devlet ilkesi olması gereği çok mesafeler kat etti ve çok ciddi alt yapılar geliştirdi. Maddi ve manevi değerler veriliyor. Bu işin yükünü özellikle anne ve babalar çekiyor. Onların yükünü hafifletebilmek için de tüm kamu kuruluşlarımız onlara destek oluyor. Amacımız engelli bireylerimizin niteliklerini arttırmak, becerilerini yükseltmek ve diğer bireyler gibi hayatın içerisinde kendi başlarına hayatlarına idame ettirebilmelerini sağlamaktır. Toplumun bütün kesimlerinin bu kardeşlerimizi desteklemesi gerekiyor. Zaten devletimizin temel politikası da bu yöndedir. İnşallah çok mesafe kat ettik. Bundan sonra daha da iyi olacaktır" dedi.

Programa, Vali Dr. Ömer Toraman’ın yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, diğer kurum müdürleri, engelli bireyler ve öğrenciler katıldı.

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