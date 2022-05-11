Elazığ’da Kent-Köy Pazarı’nın yapım çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Çaydaçıra Mahallesi KentKöy Semt Pazarı’nda inşa çalışmaları hızla ilerliyor.

Elazığ Belediyesi, şehrin hızla gelişen yerleşim noktalarından Çaydaçıra Mahallesi’nde KentKöy Yaşam Alanı yanında 3 bin 520 metrekare alan üzerine yeni bir pazar yeri inşa ediyor. Pazar yeri tamamlandıktan sonra 138 adet satış noktasıyla vatandaşlara hizmet verecek. Yeni bağlantı yollarının yanı sıra KentKöy Yaşam Alanı semt kütüphanesi, spor merkezi gibi birçok sosyal çalışmanın kazandırıldığı Çaydaçıra Mahallesi’nde vatandaşların önemli bir ihtiyacı daha giderilecek. Geçtiğimiz günlerde temel kazı çalışmalarının yapıldığı pazar alanında zemin beton döküm işlemlerine geçildi.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, her geçen gün yerleşim sayısının arttığı Çaydaçıra Mahallesi’nde vatandaşların talebi olan modern semt pazarının belediye tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirildiği ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

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