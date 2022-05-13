Elazığ’da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı 2 kişiye 14 bin 858 TL para cezası kesildi

Elazığ’da 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 14 bin 858 TL para cezası kesildi.

Elazığ’da Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından Baskil ve Kovancılar ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan ve insan tüketimine uygun olmadığına karar verilen balıklar imha edildi. 2 kişiye ise 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereğince toplam 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

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