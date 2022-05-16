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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da çiftçilere 20 bin ipekböceği larvası dağıtıldı

İHA

Elazığ’da çiftçilere 20 bin ipekböceği larvası dağıtıldı

Elazığ’da ipekböcekçiliğini desteklemek ve geliştirmek için hayata geçirilen proje çerçevesinde üreticilere ücretsiz 20 bin ipekböceği larvası ile 50 bin dut fidanı dağıtıldı.
Elazığ Valiliği öncülüğünde, Fırat Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, El Sanatları Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozabirlik işbirliğinde Elazığ TSO bünyesinde İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ilk olarak üreticilere Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda seminerler verildi. Ardından üreticilere Kozabirlik tarafından 20 bin larva, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da 50 bin adet ücretsiz dut fidanı dağıtıldı.
Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Gıda Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce ve üreticiler katıldı.
İpeğin doğal bir malzeme olduğunu belirten Vali Toraman, “Çok eski bir tarihi olan bir dokuma malzemesidir. Bu topraklara çok büyük zenginlik katmış bir üründür. Tarih boyunca bunun üretiminden ve satışından ciddi kazançlar elde edilmiş, zamanla doğal ürünlerin yerine suni ürünlerin gelmesiyle gerilemeye başlamıştır. Fakat Tarım Bakanlığımız ve Kozabirlik ülkemizde yeniden bu kıymetli malzemenin üretimini arttırabilmek amacıyla ciddi emek ve gayret göstermeye başladı. Devletimiz üretimine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Üreticinin kar elde edebilmesi için aksi takdirde bu üretimi sürdürmek hakikaten suni üretimler karşısında zor. Yukarı Fırat Havzası diyebileceğimiz Elazığ’ın içerisinde bulunduğu bölge tarih boyunca bu üretimlerde önemli merkezler olmuştur. O kadar benimsenmiş kabul görmüş ki Elazığ iğne oyasında ipek kullanarak çok öne çıkmış ve çok önemli kültür öğesine getirmiştir. Dolayısıyla yeniden unutulan veya terk edilen üretimin canlanması için güzel bir proje hazırlanmış hedefler doğrultusunda da devam edecektir” dedi.
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Elazığ TSO ilimizin sahip olduğu tüm kaynakları ekonomiye kazandırmayı hedefleyen bu amaçla planlamalar yapan, sahada bu çalışmalar için koordinasyon sağlamaya çalışan bir kurumdur. Yaşanan güncel ekonomik olaylar, şehirlerden köylere geri dönüşe ivme kazandırmıştır. Geleceğe ait planlarımız arasında köylerdeki hayatı yeniden canlandırmak ve halihazırda üretim dışı arazileri ekonomiye kazandırmak, verimliliği arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir. İpek böceği yetiştiriciliği bu bakımdan çok verimli kar marjı yüksek bir üretimdir. Bir kutu içerisinde 20 bin canlı larva için 45 günlük kısa beslenme süresi ile maksimum 45 kilogram koza elde edilmesi mümkündür. Bir bölü 2 dekar kapama dut tesisi ile arazilere ihtiyaç duymadan küçük ölçekli olarak bu işe her çiftçimiz rahatlıkla girebilme imkanına sahiptir. 90 lira kilogram fiyatıyla getiri bakımından köylerimizdeki hayatın yeniden hareketlenmesi için ümit vericidir. Elazığ TSO bünyesinde projemiz için kurulmuş olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği icra komitesi ilgili kuruluşlarla yeni projelere örnek olabilecek kadar güçlü koordinasyon yakalayabilmiştir. İpekböcekçiliği proje neticesinde Orman Bölge Müdürlüğü 50 bin adet ücretsiz dut fidanı dağıtmıştır. Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile 15 yüz yüze ve online eğitim verilerek çok sayıda çiftçimizin eğitimine katkı verilmiştir. İlimizde Kozabirlikte ücretsiz 350 kutu ipekböceği larvası dağıtarak ciddi katkılar sağlamıştır. Yürütülen bu çalışmalarla 300 çiftçi ipekböcekçiliği konusunda eğitim almış ve ilimize ipekböcekçiliğine uygun yüze yakın kapama dut bahçesi kazandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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