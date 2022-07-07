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Elazığ’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

İHA

Elazığ’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.
Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede yaralı bir leyleği gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bahçeye gelen ekipler yaralı leyleği alarak veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan leyleğin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine teslim edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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