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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı

İHA

Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulgur kaynatma sezonu başladı.
Bulgur kaynatma sezonu temmuz ayı başlarında başlayıp eylül ayı sonlarına kadar devam ediyor. Bu amaçla en çok iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğday taneleri tercih ediliyor. Buğday taneleri sabahın erken saatlerinde iyice yıkanıyor, yıkanan buğdaylar daha sonra içi kalaylı büyük bakır kazanlarda meşe ve çam odunu ateşinde kaynatılıyor. Yenebilecek duruma gelecek kadar kaynatılan buğday daha sonra serilmek için kova ve büyük bakraçlara konularak dışarı çıkarılıyor. Genellikle buğday sermek için geniş toprak damlar veya düzlük alanlar kullanılıyor. Hedik de denilen haşlanmış buğday, büyük kilimler ve çarşaflar üzerine serilerek kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından çuvallara doldurulan kaynatılmış buğdaylar değirmende çeşitli büyüklüklerde öğütülerek köftelik ve pilavlık bulgur haline getiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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