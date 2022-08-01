Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu; kurtarılamadı (2)

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GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren Abdulhadi Bilkent´in hastane morgundan alınan cansız bedeni, yakınları tarafından Cumhuriyet Mahallesi Karaçalı Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bilkent, gözyaşları içerisinde Sultanuşağı köyünde defnedildi. (DHA)Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-01 18:40:34



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