Elazığ´da `Ahıska Türkü´ 80 çocuk şölenle sünnet ettirildi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)UKRAYNA´da savaştan kaçtıktan sonra Elazığ'a getirilen `Ahıska Türkü´ ailelerin 80 çocuğu, düzenlenen şölenle sünnet ettirildi.

Elazığ Valiliği ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) iş birliğinde, Ukrayna´da devam eden savaş nedeniyle Elazığ´a getirilen ve Aşağı Demirtaş geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri için şölen düzenlendi. Yapılan şölene Vali Yardımcısı Abdulkerem Abasoğlu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Ahıska Türkleri ve 80 çocuk katıldı. Saygı duruşuyla başlayan şölende `Ahıska Türkü´ çocuklar İstiklal Marşı ve şiir okudu. Daha sonra şölende emeği geçenlere plaket takdim edilerek mevlit okundu.

Şölende konuşan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, DATÜB ve bakanlıkların gerekli koordinesiyle Ahıska Türkü aileleri burada misafir ettiklerini söyledi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, Ukrayna ve Rusya savaşının başlaması itibariyle bir çalışma içerisine girdiklerini ve burada bulunan 80 çocuğun sünnet olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-29 16:39:55



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