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        Haberler Gündem Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı

        Camikebir Mahallesi Çayırlık mevkisinde bulunan bakır işletme fabrikası sahasındaki patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti. Olayda Oğuz Ş. ve Oktay B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:38
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        Elazığ'da maden ocağında patlama
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Çayırlık mevkisinde bulunan bakır işletme fabrikası sahasındaki patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, Oğuz Ş. ve Oktay B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları Maden Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

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        #Elazığ
        #maden ocağı patlama
        #haberler
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