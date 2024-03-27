AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.

Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.

ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇAN ŞEKERİ ÇIKARMAYI BAŞARDI Fotoğraf: AA REKLAM Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.