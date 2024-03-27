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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardı

        Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:50
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        Milletvekilinden hayat kurtaran müdahale
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.

        Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.

        ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇAN ŞEKERİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA
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        Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.

        MÜDAHALE ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın aktardığı habere göre; Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #AK Parti
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