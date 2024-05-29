Elazığ Valiliği'nden 'ekmeğe zam' açıklaması

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde faaliyet gösteren ekmek üreticilerinin bir kısmının Ticaret ve Sanayi Odası'na kalan kısmının ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı olduğu bildirildi.

16 Mayıs'ta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının somun ekmeğin 10 liradan satılması kararına karşı Valiliğin halkın uygun fiyattan somun ekmeğe ulaşabilmesi için yaptığı itirazın komisyonda oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilen açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren somun ekmeğin 8 liradan satılması için karar alındığı aktarıldı.