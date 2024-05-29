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        Haberler Gündem Güncel Elazığ Valiliği'nden 'ekmeğe zam' açıklaması

        Elazığ Valiliği'nden 'ekmeğe zam' açıklaması

        Elazığ Valiliği tarafından basında yer alan "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ekmeğin 10 liradan satılması kararına karşı, 8 liradan satılması için alınan karar doğrultusunda, hukuki süreç başlatılacaktır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 00:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:44
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        Elazığ Valiliği'nden 'ekmeğe zam' açıklaması
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        Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde faaliyet gösteren ekmek üreticilerinin bir kısmının Ticaret ve Sanayi Odası'na kalan kısmının ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı olduğu bildirildi.

        16 Mayıs'ta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının somun ekmeğin 10 liradan satılması kararına karşı Valiliğin halkın uygun fiyattan somun ekmeğe ulaşabilmesi için yaptığı itirazın komisyonda oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilen açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren somun ekmeğin 8 liradan satılması için karar alındığı aktarıldı.

        AA!'nın haberine göre; açıklamada, şöyle denildi:

        "Bu defa da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27 Mayıs'ta somun ekmeğin 10 liradan satılmasına dair karar almıştır. Bu karara karşı Valiliğimiz itiraz edecek ve kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır."

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Elazığ
        #Elazığ Valiliği
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